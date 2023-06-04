2023/06/04 | 19:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qL4ubGzEg2w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستة اشهر تمضي ولاتزال الموازنة حبيسة الاجتماعات والخلافات السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستة اشهر تمضي ولاتزال الموازنة حبيسة الاجتماعات والخلافات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).