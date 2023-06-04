توجيه من السوداني يخص سعر الأمبير للمولدات

2023/06/04 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، توجيهاً بشأن تسعيرة الأمبير للمولدات الحكومية والأهلية لشهر حزيران الحالي.

وقال مستشار رئيس الوزراء، قاسم الظالمي في تصريح صحفي، ان السوداني "وجه بإبقاء سعر الأمبير للمولدات على ما هو عليه من دون تغيير".

ويأتي توجيه السوداني بعد مخالفة أصحاب المولدات الأهلية للتسعيرة الحكومية وفرض جباية تعادل نحو الضعف عما هو مقرر من قبل محافظة بغداد.

وكان البغداديون قد تفاجئوا بتسعيرة الأمبير التي طالب بها أصحاب المولدات لشهر حزيران حيث تقاضوا ٢٠ ألف دينار و٢٥ ألفاً للأمبير الواحد بفارق كبير عن التسعيرة الحكومية.

وأعرب المواطنون عن قلقهم من غياب الاهتمام الامني والحكومي بملف أسعار الأمبير خلافاً للشهر الماضي.

وشرعت الاجهزة الأمنية بمتابعة ومحاسبة أصحاب المولدات الاهلية وتوقيفهم مع رفع مولدتهم.

يذكر ان محافظة بغداد حددت الثلاثاء الماضي تسعيرة الأمبير لشهر حزيران للمولدات الأهلية والحكومية للتشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ 6 الآف دينار، وللتشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً بـ9 الآف دينار، وللتشغيل الذهبي بـ 12 ألف دينار.

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