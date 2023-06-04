2023/06/04 | 19:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاكان فيدان مدير المخابرات...

ظهرت المقالة بعد فوز أردوغان..



تأثير تركي أكثر على السياسيين العراقيين من السنة والأكراد أولاً على المسلة.

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