اسعارها منخفضة.. السوداني: سنبني مدناً سكنية جديدة لعموم المواطنين

2023/06/04 | 19:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعمل في عدة مسارات منذ تشكيل الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة.

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