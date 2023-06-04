2023/06/04 | 19:30 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد، العراق، 4 يونيو 2023: عرضت شركة سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مفهوم “منزل الترفيه الذكي” “SmartThings Home of Entertainment” في دبي لتوضح كيف يمكن للعائلات تعزيز حياتهم من خلال منظومة متصلة.قامت سامسونج بدمج تطبيق “SmartThings” عبر فئات منتجاتها، مما أدى إلى إنشاء منظومة شاملة وتجربة متعددة الأجهزة لا مثيل لها تمكن المستخدمين من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامسونج تتعاون مع منظومة من الشراكات والتحالفات القوية لإنشاء منزل متصل آمن ومخصص ومستدام) نشر أولاً على موقع (بوابة العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سامسونج تتعاون مع منظومة من الشراكات والتحالفات القوية لإنشاء منزل متصل آمن ومخصص ومستدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بوابة العراق).