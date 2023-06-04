“أوبك +” تبدأ مباحثات حول تخفيضات إضافية في الإنتاج

2023/06/04 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأ تحالف “أوبك +” محادثاته الرسمية في العاصمة النمساوية فيينا، بعد عدة ساعات من مناقشات غير رسمية، حول إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في الإنتاج.ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر قوله إن “المفاوضات بدأت”.وقال مصدر آخر إن المناقشات غير الرسمية انتقلت إلى اجتماع لجميع رؤساء وفود “أوبك +”.وتعمل دول “أوبك +” الآن […]

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