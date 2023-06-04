ميكانيكي سيارات ينتحل صفة طبيب في العراق.. ما قصته وكيف تمكن من فعل ذلك؟

2023/06/04 | 19:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار رجل عراقي الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندما انتحل صفة طبيب، رغم أن مهنته الأساسية هي ميكانيكي سيارات، فما القصة؟

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