توقعات بخلو مجلس ديالى من ممثلي بارزاني خلال الانتخابات المقبلة

2023/06/04 | 20:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع السياسي عدنان محمد، الاحد، خسارة الحزب الديمقراطي الكردستاني جميع مقاعده في مجلس محافظة ديالى بسبب انخفاض شعبيته.

وقال محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن”شعبية مسعود بارزاني وحزبه في مدن ديالى ومنها خانقين محدودة جدا قياسا بالاتحاد الوطني الكردستاني، ما يفسر فوز الأخير على والاحزاب الكردية في الدورات الانتخابية سواء في مجلس ديالى او النواب”.

وأضاف، ان” حزب بارزاني حصل على مقاعد في مجلس ديالى من خلال القائمة الكردستانية والتي تجمع اصوات الكرد لكن مع الخلافات المتنامية في اربيل تجعل تحالفهما مرة اخرى صعب جدا ما يعني بان الديمقراطي سيشارك بقائمة منفصلة عن الاتحاد وهذا ربما يجعل امكانية حصوله على مقعد امر صعب “.

وأشار الى ان”الحزب ربما يغيب لاول مرة عن مجلس ديالى والتي ستجري في انتخابات كانون الاول 2023 اذا دخل الانتخابات منفصلا عن بقية القوى الكردية الاخرى”.

وتعتمد القوى الكردية على قائمة موحدة في الانتخابات من اجل جمع الاصوات والحصول على مقاعد في كل دورة انتخابية”.

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