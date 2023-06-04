الشرطة الاتحادية تشرع في تطبيق خطة الانتشار الثالثة بقرى ديالى

2023/06/04 | 20:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤول حكومي، الاحد، شروع الشرطة الاتحادية بخطة الانتشار الثالثة ضمن ديالى.

وقال مدير ناحية العبارة(16كم شمال شرق بعقوبة) شاكر مازن التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” الاتحادية شرعت بخطة الانتشار الثالثة ضمن قرى الوقف شرقي العبارة والتي تشمل 16 قرية في اطار خطة لتعزيز الاستقرار الامني وانهاء مخاطر الارهاب”.

واضاف،ان “وجود قوة ضاربة في هذه المناطق باتت ضرورة امنية من اجل تعزيز الاستقرار “، لافتا الى ان “خطة الانتشار تأتي في اطار استراتيجية لتامين اكبر للمناطق تمهيدا لعودة الاسر النازحة”.

واشار الى ان”العودة الطواعية للأسر المهجرة مفتوحة مع توفير كل الاجواء الامنة لها”، مؤكدا ” اهمية العودة من اجل منع استغلال البيوت الخالية من قبل الجماعات الارهابية”.

وتضم الوقف اقدم قرى ديالى ضمن مناطق زراعية واسعة ومترامية شهدت اضطرابات امنية متكررة ادت الى نزوح الاف الاسر في السنوات الماضية”.

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