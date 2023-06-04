إسرائيل تشيع قتلى الحدود.. وتحقيق ميداني بمشاركة

2023/06/04 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت إسرائيل، الأحد، جثامين ثلاثة من جنودها قتلوا على الحدود مع مصر، فيما أعلن الجيش إجراء تحقيق ميداني بمشاركة مندوبين عن وزارة الدفاع المصرية.

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