وزير النفط: العراق قرر تمديد الخفض الطوعي البالغ 211 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2024

2023/06/04 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير النفط، مساء اليوم الاحد، ان العراق قرر تمديد الخفض الطوعي للنفط البالغ 211 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2024.

وقال بيان لوزارة النفط، تلقته (بغداد اليوم)، ان "جمهورية العراق ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ (211) الف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، كإجراء احترازي وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق اوبك بلس".

كشفت نتائج اجتماع أوبك+ أن التحالف وافق على مستهدف جديد للإنتاج النفطي عند 40.46 مليون برميل يومياً بداية من 2024 وحتى نهاية العام ذاته.

ووفقاً لحسابات رويترز، فإن أوبك+ خفضت مستهدفها للإنتاج لعام 2024 بنحو 1.4 مليون برميل يومياً مقابل مستهدفات الإنتاج الحالية.

وأظهرت نتائج الاجتماع أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياًحتى نهاية 2024.

كما ستمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2024.

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