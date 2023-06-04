الدولار يواصل الارتفاع ويلامس الـ 150 ألف دينار

2023/06/04 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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يواصل سعر صرف الدولار في البلاد، الارتفاع ليلامس الـ 1500 دينار.

وسجل سعر البيع في مكاتب الصيرفة اليوم 1490 ديناراً أي 149 ألف دينار للمائة دولار.

بينما بلغ سعر الشراء للعملة الأجنبية 1470 ديناراً أي 147 ألف دينار للمائة دولار.

وكانت بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد اليوم على 147350 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 146850 ديناراً مقابل 100 دولار.

كما ارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

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