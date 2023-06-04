2023/06/04 | 20:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pGZuWVfjpx4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حرامي يتنكر بزي "طبيب جراح" ويسرق محتويات عيادة طبية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حرامي يتنكر بزي "طبيب جراح" ويسرق محتويات عيادة طبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).