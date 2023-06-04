2023/06/04 | 20:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حرامي يتنكر بزي "طبيب جراح" ويسرق محتويات عيادة طبية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pGZuWVfjpx4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حرامي يتنكر بزي "طبيب جراح" ويسرق محتويات عيادة طبية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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