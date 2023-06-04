الاتحاد العراقي يتعاقد مع رابطة

2023/06/04 | 20:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد الاتحاد العراقي مع رابطة الليغا (الاتحاد العراقي/ Getty)

جرى، الأحد، توقيع عقد الشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة "لاليغا" للدوري الإسباني، لإقامة دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل 2023- 2024.

ووقع رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال العقد عن الجانب العراقي، فيما وقعه عن الجانب الإسباني رئيس رابطة "لاليغا" خافير تيباس، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.



وستجني الكرة العراقية 3 مكاسب من العقد الجديد.

النهوض بواقع الكرة العراقية

تحتاج الكرة العراقية إلى الاعتماد على العمل الاحترافي في جميع مفاصلها لأجل تصحيح مساراتها، بما يعزز حضور العراق في المحافل الرياضية الخارجية، على أمل تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في بلوغ المونديال للمرة الثانية بعد المشاركة في نسخة كأس العالم بالمكسيك 1986.

دوري المحترفين

ستقوم رابطة "لاليغا" بتعيين مدير تنفيذي إسباني لإدارة مشروع دوري المحترفين، وكذلك إعداد فريق عمل عراقي، تقوم رابطة دوري المحترفين بتدريبهم، لإدارة اللجان العاملة على تنظيم مسابقة دوري المحترفين، كما تتولى الرابطة جميع الإجراءات المتعلقة بتسويق مسابقة الدوري عبر التنسيق بين الإدارةِ التنفيذية لدوري المحترفين العراقي والمقر الرئيس لرابطة الدوري الإسباني في مدريد.

كرة عربية

التحديثات الحية

مشروع "الحلم 2030"

ويتضمن الاتفاق قيام رابطة "لاليغا" بتطوير المواهب الرياضية العراقية في مجال كرة القدم، وإقامة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملين في مراكز الموهبة كافة، من مدربين وإداريين وغيرهم، وبالتالي تكون هذه المراكز الرافد الرئيس لدعم المنتخبات الوطنية العراقية.

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