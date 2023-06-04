شاهد بالفيديو.. العراق أمام كارثة.. تقارير بريطانية تكشف حقائق مدوية | الحصاد الإخباري

2023/06/04 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: awjVy3hre1I

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