2023/06/04 | 20:20 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة فلسطين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/04 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة فلسطين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة فلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).