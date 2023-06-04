وزير التجارة: تسويق 1.9 مليون طن من الحنطة حتى الآن

2023/06/04 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير التجارة أثير الغريري، الأحد، إتمام تسويق مليون و900 ألف طن من الحنطة حتى الآن.

وقال الغريري، إن "الموسم هذا العام جيد مع وفرة الأمطار وعمليات التسويق مستمرة ويتم استقبال المحصول الاستراتيجي على مدار الساعة ومن خلال المعدل الحالي نعتقد أن العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي".

وأضاف، أن "الوزارة مستمرة في تسلم محصول الحنطة من المزارعين ووصلت الكميات حتى الآن إلى مليون و900 ألف طن وما زلنا في منتصف الموسم".

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