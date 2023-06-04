"أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط اعتبارا من بداية 2024

2023/06/04 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت منظمة "أوبك+" عن التوصل لاتفاق على تحديد مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يومياً، اعتباراً من بداية عام 2024.

وجاء في بيان عن المجموعة: "اتخذت مجموعة "أوبك+" قراراً بتعديل حجم إنتاج النفط، بهدف الحفاظ على استقرار سوق النفط، وإرساء ظروف تسمح بالتنبؤ بحركته على المدى الطويل".

وتابع البيان: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند مستوى 9.828 مليون برميل يومياً، اعتباراً من عام 2024".

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