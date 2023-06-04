2023/06/04 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري، اليوم الأحد، عن توقيع عقد مع العراق لإنشاء "مشروع ضخم" قرب مطار بغداد الدولي.

وكشف الشمري في حديثه لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن "توقيع عقد لمشروع استثماري ضخم بحدود مليار دولار في منطقة الرفيل القريب من المطار وهو مشروع (جادة بغداد)".

وأوضح، أنه "سيكون مشروعاً مميزاً ومفاجأة إلى جميع العراقيين وهو عبارة عن أكبر مول في العراق وسيضم كافيهات ومطاعم بمساحات كبيرة ومكاتب أعمال تجارية لكبرى الشركات العراقية إضافة الى 4000 شقة سكنية و2500 فلة سكنية".

وتابع الشمري، أنه "تم توقيع العقد بين البلدين والمشروع سيكون إضافة إلى العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل.. الرياض توقع عقداً مع بغداد لإنشاء "أكبر مول" في العراق ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل.. الرياض توقع عقداً مع بغداد لإنشاء "أكبر مول" في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).