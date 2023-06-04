2023/06/04 | 20:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، عن مزيد من القصف من أوكرانيا، حيث زاد المنشقون الروس من ضغطهم على المنطقة الحدوية الغربية، حسبما قال الحاكم في مقطع فيديو نُشر صباح الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف جديد.. منشقون روس يضاعفون الضغط على بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف جديد.. منشقون روس يضاعفون الضغط على بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).