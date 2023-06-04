2023/06/04 | 20:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hf8tyoburaI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشوفينية المرض المزمن.. ظاهرة عض يد إقليم كوردستان في شخصية السياسي العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشوفينية المرض المزمن.. ظاهرة عض يد إقليم كوردستان في شخصية السياسي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).