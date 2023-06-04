2023/06/04 | 20:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت العراق وعُمان وروسيا والسعودية، اليوم الأحد، تمديد التخفيضات الطوعية من إنتاجها النفطي حتى نهاية 2024.وأظهر بيان رسمي صادر عن أوبك، أن تحالف أوبك بلس، الذي يضم الدول الأعضاء في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدول التي قررت تمديد التخفيضات الطوعية من إنتاجها النفطي حتى نهاية 2024 المركز الخبري الوطني.

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