هؤلاء الأشخاص الأكثر جاذبية للبعوض

2023/06/04 | 20:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية في مختبر Gemotest، رومان إيفانوف في مقابلة مع بوابة Gazeta.Ru عن أن البعوض لا يلدغ كل الناس، بل أولئك الذين هم أكثر جاذبية له من غيرهم .وبين إيفانوف أن البعوض تجذبه في هذه الحالة كمية ثاني أكسيد الكربون في الزفير ورائحة الجلد.وأوضح أن عملية التنفس يستنشق […]

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