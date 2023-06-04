2023/06/04 | 21:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3AM2QNIsoAA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نقابة المهن الصحية بالنجف تنظم احتجاجاً على محاولات جهات متنفذة منع اعضائها الحصول على قطع الاراضي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نقابة المهن الصحية بالنجف تنظم احتجاجاً على محاولات جهات متنفذة منع اعضائها الحصول على قطع الاراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).