المالية النيابية تتحدث عن مستجدات جلسة التصويت على الموازنة وإمكانية تمريرها الثلاثاء

2023/06/04 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعد عضو في اللجنة المالية النيابية، عقد جلسة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية.

وقال مصطفى الكرعاوي لـ(بغداد اليوم) :"اللجنة عملها معطل لغاية الآن ولم يتم الاتفاق على عقد جلسة ، ولا أعتقد عقد جلسة يوم الثلاثاء واذا تم اتخاذ قرار سياسي بتمرير الموازنة فهذه مشكلة حقيقة على اعتبار ان إجراءات اللجنة المالية لم تنته بعد".

وأضاف "نأمل ان يستأنف العمل داخل اللجنة المالية وان تمضي باكمال ماتبقى من الموازنة حتى يتم رفعها الى المجلس بشكل أصولي".

وتابع الكرعاوي "أما بخصوص النقاشات مع إقليم كردستان فيفترض ان تحسم قريباً".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أعلن أمس السبت عن اتفاق الكتل السياسية على تمرير مشروع قانون الموازنة المالية في هذا الأسبوع.

وقال المندلاوي لـ(بغداد اليوم): "هناك بعض الاختلافات مع الكرد وسنمضي بتسويتها" مشيرا الى ان "هناك لجانا واجتماعات متواصلة بين بغداد واقليم كردستان لحل الاشكالات بخصوص الموازنة".

وأضاف أن "الأرقام الموجودة بالعجز بقيت نفسها لكن نعد بموازنة خدمية للمواطنين هذا العام وستلبي طموحات الشعب العراقي".

بينما حدد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الاحد، مدة زمنية معينة من أجل إنهاء الخلافات حول موازنة 2023 والتصويت عليها من قبل مجلس النواب.

وقال الرديني لـ( بغداد اليوم)، ان"الوصول الى تفاهمات للوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف قد يتحقق خلال اسبوع او 10 ايام، الأمر الذي سيسهم في طرح الموازنة للتصويت عليها في البرلمان".

وتفيد مصادر باتفاق الإطار التنسيقي وإدارة الدولة على تمرير الموازنة خلال الأسبوع الحالي.

يذكر ان مجلس النواب، أخفق في وقت سابق، بعقد جلسة للتصويت على الموازنة بسبب استمرار الخلاف على حصة اقليم كردستان الذي رفض أي تعديل بشأنها.

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