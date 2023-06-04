2023/06/04 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، ضرورة إنجاز مداخل بغداد بالتوقيتات المحددة خلال اجتماعه بفريق الجهد الخدمي والهندسي.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "السوداني، ترأس اجتماعاً للجهد الخدمي والهندسي الخاص بمنطقة المعامل التابعة لقضاء الزوراء، ومناطق شرق القناة، اطّلع خلاله على خارطة منطقة المعامل من أجل ترسيم حدودها الإدارية، وتهيئة استملاك الأراضي الخاصة بالمنطقة".

وأوعز رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـ"الإسراع في استكمال دراسة التصميم الأساس للمنطقة، وتنفيذ مشاريع الماء الصالح للشرب والمراكز الصحية والمدارس، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالأمر، ووضع كشوفات خاصة للمناطق التي تحتاج إلى أعمال الجهد الهندسي فيها"، موجّهاً بـ"العمل في (17) منطقة داخل حدود أمانة بغداد، تقع في مناطق الشعب وبوب الشام والشعلة والكاظمية والرشيد، حيث سيتوجه لها الجهد الخدمي بشكل متتابع"، مؤكداً "ضرورة إنجاز مداخل بغداد بالتوقيتات المحددة لها لاسيما مدخل (موصل- بغداد)، كونها تعكس الوجه الحضري للعاصمة، بالإضافة إلى أهميتها في التخفيف عن كاهل المواطنين الوافدين أو المغادرين من العاصمة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيد حكومي بشأن مداخل بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيد حكومي بشأن مداخل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).