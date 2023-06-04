2023/06/04 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، إلقاء القبض على شخص يدير مافيا للتسول من الأطفال وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان لها تلقته (بغداد اليوم) انه "وبناء على معلومات دقيقه ألقت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على شخص يدير مافية للتسول يقوم باستدراج الاطفال ممن تبلغ اعمارهم من (١٠-١٢) سنة ومن ثم زجهم لممارسة التسول ومضايقة المارة ضمن مناطق الكرادة وشارع ابو نواس".

وأشار البيان الى ان المتهم "وفي نهاية كل يوم ياخذ المتهم اعلاه مبالغ منهم (٥٠) الف دينار كما سجلت بحق الاطفال قضايا سرقة".

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