مسؤول أوكراني بارز: أبواب الحرب فُتحت على الأراضي الروسية

2023/06/04 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثل سلسلة من الهجمات، بعد التوغل في بيلغورود من قبل روس مناهضين لبوتين كانوا يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني، منعطفًا جديدًا في الصراع الذي يمتد بشكل متزايد إلى الأراضي الروسية، بعد 15 شهرًا من شن موسكو غزوها غير المبرر لأوكرانيا .مراسل CNN سام كايلي لديه مزيد من التفاصيل.

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