يدير عصابة للتسول من الأطفال.. القبض على شخص في بغداد

2023/06/04 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على شخص يدير عصابة للتسول من الأطفال.

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