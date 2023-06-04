"أوبك+" يتفق على مستوى جديد.. والسعودية تخفض مليون برميل يوميا

2023/06/04 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة رويترز إن تحالف أوبك بلس، في اجتماعه الأحد، اتفق على مستوى مستهدف جديد من إنتاج النفط.

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