العراق يقرر تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2024

2023/06/04 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد العراق، اليوم الأحد، التزامه بالتخفيض الطوعي لمستوى إنتاج النفط، الذي أقر من قبل أوبك+ في شهر نيسان الماضي وتمديده إلى نهاية عام 2024.

وذكرت وزارة النفط في بيان، أن "جمهورية العراق ستقوم بتمديد خفضها التطوعي البالغ 211 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر كانون الأول 2024، كإجراء احترازي وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر نيسان عن تخفيضات تطوعية".

وأضافت أن "هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الانتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 حزيران 2023".

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