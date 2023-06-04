2023/06/04 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً للجهد الخدمي والهندسي الخاص بمنطقة المعامل التابعة لقضاء الزوراء، ومناطق شرق القناة.

واطّلع السوداني، خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي على خارطة منطقة المعامل من أجل ترسيم حدودها الإدارية، وتهيئة استملاك الأراضي الخاصة بالمنطقة.

وأوعز رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في استكمال دراسة التصميم الأساس للمنطقة، وتنفيذ مشاريع الماء الصالح للشرب والمراكز الصحية والمدارس، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالأمر، ووضع كشوفات خاصة للمناطق التي تحتاج إلى أعمال الجهد الهندسي فيها.

ووجّه فريق الجهد الخدمي والهندسي بالعمل في (17) منطقة داخل حدود أمانة بغداد، تقع في مناطق الشعب وبوب الشام والشعلة والكاظمية والرشيد، حيث سيتوجه لها الجهد الخدمي بشكل متتابع.

كما أكد السوداني ضرورة إنجاز مداخل بغداد بالتوقيتات المحددة لها لاسيما مدخل (موصل- بغداد)، كونها تعكس الوجه الحضري للعاصمة، بالإضافة إلى أهميتها في التخفيف عن كاهل المواطنين الوافدين أو المغادرين من العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يرأس اجتماعاً للجهد الخدمي والهندسي الخاص بقضاء الزوراء ومناطق شرق القناة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يرأس اجتماعاً للجهد الخدمي والهندسي الخاص بقضاء الزوراء ومناطق شرق القناة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).