2023/06/04 | 21:13 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسوة بـ"أوبك+".. العراق يمدّد الخفض الطوعي اليومي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/04 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسوة بـ"أوبك+".. العراق يمدّد الخفض الطوعي اليومي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسوة بـ"أوبك+".. العراق يمدّد الخفض الطوعي اليومي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).