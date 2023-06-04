وزيرة المالية: نظام

2023/06/04 | 21:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الأحد، أن نظام TSA سيسهم في تحسين جودة البيانات المالية للمصارف، فيما أشارت الى حزمة من التدابير والإجراءات للسيطرة على حركة الحسابات المالية.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن "الوزيرة طيف سامي ترأست، اليوم، الاجتماع التشاوري بشأن متطلبات تصميم وتطبيق نظام حساب الخزينة الموحد TSA بحضور المدراء العامين لمصارف الرافدين والرشيد، والعقاري والصناعي والزراعي والنهرين الإسلامي والمصرف العراقي للتجارة، ومدير عام دائرة المحاسبة وممثلين عن المصارف أعلاه وممثل ديوان الرقابة المالية والفريق الوزاري المعني بالمشروع".

وشددت وزيرة المالية خلال الاجتماع، على "أهمية مضاعفة جهود عمل اللجان الفرعية عبر إلزام كافة وحدات الإنفاق ضمن الوزارات والمؤسسات بالتخصيصات المرصودة لها وعدم تجاوز سقوف حساباتها، للحد من حالات الإنفاق خارج الضوابط، الى جانب مضاعفة جهود الرقابة والتدقيق حولها".

وأشارت إلى "حزمة من التدابير والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة للسيطرة على حركة الحسابات المالية لتشمل مختلف القطاعات والوقوف على دقة البيانات المالية، الى جانب التوجه نحو تحديث الحسابات التمويلية نحو الحساب الاستثماري والحساب التشغيلي الجاري".

وأكدت، أن "النظام سيسهم في تحسين جودة البيانات المالية للمصارف في إطار تطبيق المعايير الدولية في التدقيق والرقابة والشفافية وإدارة المخاطر".

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