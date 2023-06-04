بـ3 محاور.. جيك سوليفان يشرح لمذيع CNN كيف تريد أمريكا

2023/06/04 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، جيك سوليفان، مع مذيع CNN، فريد زكريا، حول العلاقات السياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأكد أن أمريكا تريد "تقليل المخاطر" التي قد تتعرض إليها عبر 3 محاور.

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