بعد غضب شعبي واجراءات حكومية صارمة.. أصحاب المولدات ينصاعون للتسعيرة

2023/06/04 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أبدى مواطنون ارتياحهم من إلتزام أصحاب المولدات الأهلية بالتسعيرة الحكومية للأمبير وتراجعهم عن قرار رفعها.

يذكر ان محافظة بغداد حددت الثلاثاء الماضي تسعيرة الأمبير لشهر حزيران للمولدات الأهلية والحكومية للتشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ 6 الآف دينار، وللتشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً بـ9 الآف دينار، وللتشغيل الذهبي بـ 12 ألف دينار.

وأكد أصحاب المولدات إلتزامهم بالتسعيرة التي حددتها محافظة بغداد وتخفيضها من 20 و25 ألف دينار الى 12 ألف دينار للخط الذهبي (تشغيل 24 ساعة).

وشهدت الأيام القليلة الماضية إجراءات من الشرطة وجهاز الأمن الوطني بحق كل من يخالف من أصحاب المولدات للتسعيرة وتصل العقوبة الى إيداعهم التوقيف وغلق مولداتهم.

وكان البغداديون قد تفاجئوا بتسعيرة الأمبير التي طالب بها أصحاب المولدات لشهر حزيران حيث تقاضوا ٢٠ ألف دينار و٢٥ ألفاً للأمبير الواحد بفارق كبير عن التسعيرة الحكومية.

وأصدر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، توجيهاً بشأن تسعيرة الأمبير، وقال مستشار رئيس الوزراء، قاسم الظالمي في تصريح صحفي، ان الاول "وجه بإبقاء سعر الأمبير للمولدات على ما هو عليه من دون تغيير".

ويأتي توجيه السوداني بعد مخالفة أصحاب المولدات الأهلية للتسعيرة الحكومية وفرض جباية تعادل نحو الضعف عما هو مقرر من قبل محافظة بغداد.

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