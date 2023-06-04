الـنزاهـة تعلن استقـدام رئيس هـيئة استثـمار ذي قـار

2023/06/04 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس هيئة استثمار ذي قار سابقاً لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنَّ "قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام المُتَّهم رئيس هيئة استثمار ذي قار سابقاً، على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ في تقدير الإيجار السنويّ لعقارٍ مشيدة عليه مدرسة أهليَّة ورياض أطفالٍ، مُبيّنةً أنَّ العقار تمَّ منحه كفرصةٍ استثماريَّةٍ".

وأاضاف البيان، إنَّ "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

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