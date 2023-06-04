2023/06/04 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق "كبير" في محاصيل زراعية بناحية سليمان بيك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق "كبير" في محاصيل زراعية بناحية سليمان بيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).