2023/06/04 | 22:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارتي "يجني من الإطار ما يريد".. وقادة سُنة يريدون إطاحة الحلبوسي بثمن حصص مدنهم المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/04 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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