2023/06/04 | 22:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XgpVYTxf34M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار و الإطار .. عام الاعتزال يقود لحرب بلا امتثال) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التيار و الإطار .. عام الاعتزال يقود لحرب بلا امتثال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).