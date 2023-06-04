2023/06/04 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الجيش الأميركي، ما وصفه مناورة "غير آمنة" نفذتها سفينة حربية صينية، أثناء مرور مدمرة أميركية من مضيق تايوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مناورة غير آمنة".. سفينة حربية صينية تقترب بشدة من مدمرة أميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مناورة غير آمنة".. سفينة حربية صينية تقترب بشدة من مدمرة أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).