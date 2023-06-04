دفاع عن كتّاب السيناريو المضربين في هوليوود: رمز الابداع

2023/06/04 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – أبدى الممثل الاسكتلندي براين كوكس الأحد دعمه لكتاب السيناريو المضربين في هوليوود، معتبراً أنّهم يشكلون “القوى الأساسية” للإبداع ويُفترض “مكافأتهم بمبالغ تليق بعملهم”.وكوكس الذي لم يكن راضياً عن النهاية المبكرة لشخصية لوغان روي التي أداها في مسلسل “****يشن” (“Succession”) من إنتاج “اتش بي او”، وصف في حديث إلى […]

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