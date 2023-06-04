2023/06/04 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنانون: الكوميديا دراسة وعلم وموهبة الفكاهة بين شارلي شابلن وحجي راضي واحدة بغداد – ياسين ياس اقام الملتقى الاذاعي والتلفزيوني في الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق جلسة لمناقشة فن الكوميديا في المسرح والسينما والتلفزيون، شارك فيها اساتذة وكتاب ومخرجون وجمع نخبوي من فناني الكوميديا، ادارها رئيس الملتقى صالح الصحن، قائلا (اليوم نتناول زاوية من […]

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