2023/06/04 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمري والحمودي في معرض مشترك الموصل – هدير الجبوري أقيم على قاعة المعهد الثقافي الفرنسي العراقي الكائن بالمجمع الثاني لجامعة الموصل معرض مشترك، المعرض الاول للخطاطة والفنانة الطارقة على النحاس فريال العمري والثاني للتشكيلية التدريسية في معهد الفنون الجميلة سابقا مها الحمودي.وأفتتح المعرضين مدير المعهد الثقافي الفرنسي العراقي محمد زهير زيدان بحضور جمع من […]

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