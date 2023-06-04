الحشد الشعبي يكسر هيمنة الجيش ويتوج ببطولة أندية العراق للملاكمة

2023/06/04 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أحرز فريق الحشد الشعبي للملاكمة المركز الاول في بطولة اندية العراق المقامة في محافظة النجف الاشرف بعد ان تفوق ملاكميه على ملاكمي نادي الجيش بفارق واضح وكبير .انتصارات ملاكمي فريق الحشد الشعبي في نزالاتهم كانت على الشكل التالي في وزن 48كغم فاز الملاكم سجاد اسماعيل على ملاكم نادي الجيش وفي وزن 51كغم […]

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