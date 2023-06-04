2023/06/04 | 23:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من استخدام ورقة الموازنة للدعاية الانتخابية المبكرة على...

ظهرت المقالة انقسام سياسي حول تعديلات الموازنة و اتهامات لجهات باستثمارها انتخابيا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقسام سياسي حول تعديلات الموازنة و اتهامات لجهات باستثمارها انتخابيا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقسام سياسي حول تعديلات الموازنة و اتهامات لجهات باستثمارها انتخابيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).