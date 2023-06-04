2023/06/04 | 23:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lTYrxKi_rxM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اني خدمت الوطن ومنطاني شبر بهاي الكاع) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اني خدمت الوطن ومنطاني شبر بهاي الكاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).