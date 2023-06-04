2023/06/04 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

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تفاصيل دوي الانفجار الذي شهدته واشنطن

رويترز: دوي انفجار في العاصمة الأمريكية والأمن القومي يقول إنه لا توجد تهديدات في هذه اللحظة

رويترز عن إدارة الطوارئ في ميريلاند: دوي الانفجار في واشنطن ناجم عن تحليق مرخص لطائرة عسكرية

يتبع..

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