استشاري نفسي يحذر من واتساب: يسبب القلق والاكتئاب

2023/06/04 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر استشاري بريطاني في علم النفس الاكلينيكي، اليوم الاحد، من أن تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير واتساب أحد أسباب “القلق والاكتئاب” لمستخدميه.ورغم أهمية تطبيق واتساب للتواصل العالمي، إلا أنه أصبح في […]

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