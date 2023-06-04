2023/06/04 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت القوى السياسية المعارضة في لبنان، يوم الأحد، ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور لمنصب رئاسة الجمهورية.وجاء هذا الترشيح، بعد نقاشات ومفاوضات أجرتها المعارضة مع “التيار الوطني الحر” أثمرت نتائجها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعارضة اللبنانية ترشح رئيسها الجديد المركز الخبري الوطني.

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